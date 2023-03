Overwatch 2 x One Punch Man: anche Genji sarà coinvolto nell'evento

Nel corso della serata è arrivato l'annuncio della quarta ed ultima skin che farà parte della collaborazione fra One Punch Man ed Overwatch 2, in arrivo tra poche ore.

Oltre a Doomfist, Kiriko e Soldato-76, il quarto personaggio che verrà coinvolto nell'iniziativa sarà Genji. Probabilmente non c'è nemmeno bisogno di specificare quale personaggio della serie di anime e manga verrà interpretato dal ninja cyborg: stiamo parlando ovviamente di Genos. Questo significa che da domani, martedì 7 marzo 2023, nel negozio di Overwatch 2 sarà possibile acquistare anche il modello leggendario di Genji che permetterà di vestire i panni dell'allievo di Saitama dalla folta chioma bionda.

Per chi non lo sapesse, Kiriko si trasformerà in Terrible Tornado e Doomfist sarà invece il protagonista pelato della serie. L'ultima skin è quella del Soldato-76 in versione Mumen Rider, la quale si potrà sbloccare in maniera completamente gratuita attraverso le sfide a tempo dell'evento.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima collaborazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Overwatch 2, l'hero shooter disponibile gratuitamente su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.