Overwatch 2, XP doppia per questa settimana in vista della Season 3

La terza stagione competitiva di Overwatch 2 sarà veramente imperdibile, considerate le importanti novità per il matchmaking in arrivo. Blizzard ha però voluto fare un ultimo regalo ai fan prima della conclusione della Season 2: i punti XP verranno raddoppiati per ogni partita giocata fino al 6 febbraio 2023.

Tra cinque giorni la Stagione 2 lascerà spazio alla terza con tutti i cambiamenti che ne derivano, compresi i Crediti Legacy dati gratis nel Battle Pass. I giocatori che negli ultimi mesi non sono riusciti a giocare molto all’FPS hero-shooter free-to-play per PC e console, pertanto, avranno i prossimi giorni a disposizione per completare il Battle Pass e richiedere tutte le sue ricompense.

Da oggi, 1 febbraio 2023, i punti esperienza per singola partita verranno raddoppiati, consentendo a tutti di raggiungere il livello finale del Battle Pass e ottenere succose ricompense come la skin Mythic Zeus Junker Queen, che segue il tema del Battle Pass della stagione 2 e l'evento Battle for Olympus., o altri effetti cosmetici come Dance Machine Echo e Primordial Ramattra. Chi non ha la versione premium del Battle Pass, invece, al livello 45 riceverà il nuovo eroe Ramattra.

Si tratta certamente di una novità che verrà molto apprezzata dai fan del titolo, specie dopo mesi in cui sono emersi bug davvero noiosi e problemi con alcuni eroi, considerati troppo potenti. A quest’ultimo proposito, sappiate che le ultimate di Overwatch 2 verranno modificate a breve, anche se per un numero ristretto di personaggi.