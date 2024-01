Overwatch 2, zero tolleranza verso il razzismo: i giocatori pretendono ban immediati

Come testimoniato anche dal recente caso di Cities Skylines 2, la tossicità online è purtroppo un fenomeno che si manifesta in numerose delle community videoludiche. Overwatch 2 non fa eccezione, ed anzi costituisce uno degli esempi più lampanti di questa problematica.

Negli ultimi giorni si sono scaldati gli animi nel subreddit di Overwatch 2, dove alcuni utenti hanno fatto notare come il livello di tossicità, ed in particolare l'intensificarsi di commenti razzisti rivolti ai giocatori sia aumentato in maniera preoccupante.

In un post sul subreddit di Overwatch, un utente ha sottolineato come la situazione razzismo in-game sia apparentemente sfuggito di mano. Sono stati mostrati molteplici esempi di tossicità e commenti razzisti provenienti da partite recenti, un'esperienza che purtroppo sembra aver coinvolto numerose persone: "Vedo cose del genere quasi ogni giorno su OW e le sento costantemente accadere in Call of Duty. Perché c'è così tanto odio in OW?? Blizzard deve bannare i razzisti. Un avvertimento non basta", ha dichiarato il giocatore, sottolineando come gli attuali provvedimenti di Blizzard non siano sufficienti a garantire un ambiente di gioco sano per la community. Se la compagnia abbia o meno dei piani concreti per arginare più efficacemente il problema, non è al momento chiaro.

Nei giorni scorsi, Overwatch 2 è finito al centro di ulteriori polemiche a causa dell'autoguarigione.