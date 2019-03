Overwatch: nel 2021 pronta un'arena da 50 milioni di Dollari per i Philadelphia Fusion

Comcast Spectacor, società specializzata nell'entertainment proprietaria dei Philadelpia Fusion, ha annunciato l'intenzione di costruire un'arena da ben 50 milioni di Dollari dedicata proprio alla franchigia della Overwatch League.

La formazione di Philadelphia, l'anno scorso, si è resa protagonista di un finale di stagione incredibile, giungendo all'appuntamento di New York con i London Spitfire. Il complesso sarà parte di un più grande villaggio "sportivo", situato a South Philadelphia.

L'arena si estenderà per circa 18.000 m/q e presenterà 3.500 posti a sedere. Attualmente il progetto è conosciuto come Fusion Arena. Il mega complesso includerà una struttura dedicata all'allenamento e alla formazione dei giocatori, gli uffici amministrativi della squadra e uno studio allestito specificamente per lo streaming. Quindi, con tutta probabilità, ci saranno produttori di contenuti che lavoreranno esclusivamente per i Philadelphia Fusion.

I piani prevedono di avere l'arena pronta per la stagione 2021 del massimo campionato Blizzard, con il team che potrà contare su una casa temporanea sempre nella zona di South Philadelphia, al South Philadelphia Sports Complex, già sede dei Philadelphia Eagles, dei Philadelphia 76ers e dei Philadelphia Flyers.

Per la stagione 2020 Blizzard ha anche intenzione di rivedere il proprio campionato, introducendo una vera e propria schedule che vedrà le squadre uscire dalla Blizzard Arena e viaggiare, tendenzialmente rispettando un criterio di vicinanza geografica, per evitare grossi spostamenti.