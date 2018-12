Overwatch: 5 forzieri dell'evento Magico Inverno in regalo a tutti i giocatori!

Per celebrare l'imminente inizio del nuovo anno e per ringraziare tutti i giocatori che nel 2018 hanno affollato i server di Overwatch, Blizzard Entertainment, ha deciso di regalare ben 5 forzieri invernali dell'evento Magico Inverno!

Riscattarli è semplicissimo. Tutto ciò che bisogna fare è lanciare il gioco entro e non oltre il 2 gennaio. Un messaggio di benvenuto vi notificherà della consegna dei 5 forzieri nel deposito. "Buone feste! Eroe, è stato un anno incredibile e ricco di eventi, e vogliamo ringraziarti per averne fatto parte. Non ce l'avremmo fatta senza il tuo sostegno, la passione e l'entusiasmo che hai dimostrato per Overwatch".

In ognuno di essi, come ben sapete, troverete un mix di quattro elementi scelti a caso tra skin, emote, spary e frasi. Tra di essi saranno presenti anche gli oggetti esclusivi dell'evento Magico Inverno, che rimarrà attivo fino alla medesima data. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di accedere ai server quanto prima, anche se non avete intenzione di giocare. 5 forzieri non piovono dal cielo tutti i giorni!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la Stagione 13 Competitiva chiuderà i battenti alle 23:00 di lunedì 31 gennaio. La quattordicesima inizierà appena due ore dopo, all'1:00 di martedì primo gennaio!