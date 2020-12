Overwatch: 5 forzieri di Natale gratis per tutti, ecco come aprirli

Siete stati sfortunati nel corso del Magico Inverno 2020 di Overwatch e non avete trovato la skin leggendaria che tanto volevate aggiungere alla vostra collezione? Sappiate allora che Blizzard ha pensato anche a voi e ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i giocatori dell'hero shooter.

Effettuando infatti l'accesso ai server di gioco potrete ottenere in maniera completamente gratuita un totale di ben cinque forzieri di Natale. Nel caso in cui non aveste ancora effettuato l'accesso al gioco dall'inizio dell'evento a tema natalizio, i forzieri da aprire saranno sei, visto che come sempre il team di sviluppo ha regalato a tutti una loot box in occasione dell'inizio dell'evento a tempo. In questo modo avrete grosse probabilità di trovare almeno un oggetto leggendario o un po' di monete che vi aiuteranno a fare acquisti nel negozio. Per poter aprire questi forzieri non dovete far altro che avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma (PlayStation 4, Xbox One, PC o Nintendo Switch) e accedere dal menu principale alla voce "Deposito", nella quale troverete tutte le loot box pronte per essere aperte.

Vi ricordiamo che la promozione resterà valida solo ed esclusivamente fino al prossimo 5 gennaio 2021 e avrete quindi pochi giorni per partecipare. Non dimenticate inoltre che Overwatch potrà essere giocato gratis fino al 4 gennaio.