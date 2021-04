Overwatch si aggiorna, quali sono le novità dell'aggiornamento 3.10?

Blizzard ha pubblicato la patch 3.10 di Overwatch, un hotfix che va a risolvere un problema segnalato dalla community, la patch in questione non aggiunge nuovi contenuti ed è quindi un Minor Update legato ad una problematica specifica.

Questo hotfix risolve un bug che causava una visualizzazione errata delle statistiche, le quali potevano estendersi oltre il bordo dello schermo risultando illeggibili. Inoltre si parla genericamente di altri "Minor Bug Fixes", problemi minori sono stati risolti ma nel changelog non viene approfondito ulteriormente questo aspetto.

Ricordiamo che Overwatch è rimasto privo del suo storico direttore Jeff Kaplan, il quale ha abbandonato Blizzard recentemente, Aaron Keller si occupa ora del franchise Overwatch e supervisionerà lo sviluppo di Overwatch 2, ancora privo di una data di uscita o una finestra di lancio.

Dal 2016 l'Hero Shooter di Blizzard ha riscosso un notevole successo ma negli ultimi tempi la fanbase sembra essersi ridotta, del resto le attività sono poche, così come gli eventi e le novità, per quello che appare un supporto post lancio interrotto (o quasi) in attesa del sequel.

In ogni caso il nuovo direttore ha promesso novità per Overwatch nei prossimi mesi, prima del lancio di Overwatch 2 il gioco riceverà una nuova iniezione di contenuti con l'obiettivo di ravvivare la community.