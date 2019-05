Overwatch aggiunge finalmente i replay delle partite

Buone notizie per i fan di Overwatch, soprattutto per chi fosse tra quelli che più richiedevano a gran voce l'aggiunta dei replay delle partite: Blizzard ha infatti deciso di inserire tale funzione nell'aggiornamento di oggi, con un'apposita patch.

Per il momento i replay sono disponibili solamente nel PTR di Overwatch, ma saranno lanciate ufficialmente tra due settimane, quando sarà possibile salvare automaticamente fino a dieci replay per ciascun giocatore.

Nel profilo è stata aggiunta l'apposita tab Replay, ed è da lì che sarà possibile vederli. Il funzionamento è piuttosto intuitivo, verrà registrato l'intero match, che sarà poi possibile guardare attraverso la prospettiva di qualunque giocatore, sia in prima che in terza persona, e si potrà cambiare punto di vista in qualunque momento. Prevista anche una telecamera fissa dall'alto, per farsi un'idea migliore delle azioni di gioco.

Naturalmente sarà anche possibile rallentare o velocizzare il filmato. I replay come detto sono disponibili per il momento solo su PC tramite PTR, ma la feature sarà resa disponibile anche su console dopo il periodo di test.

Che ne pensate? Siete contenti di questa introduzione? Se voleste provare il gioco, Overwatch è gratis fino al 28 maggio, e nel titolo di Blizzard sono in corso i festeggiamenti per il terzo anniversario di Overwatch: scopritene di più sul nostro sito.