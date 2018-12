Overwatch: alcuni consigli poco conosciuti per migliorarsi

Overwatch è uscito da più di due anni ma molti giocatori potrebbero non conoscere alcune meccaniche e trucchetti dell'hero shooter targato Blizzard.

Uno YouTuber, KarQ, che si occupa proprio di dare consigli su gameplay e strategie, ha racchiuso in un video alcuni consigli forse poco conosciuti ai più. KarQ, per chi non lo conoscesse, è il community lead del Team Canada, formazione che ha partecipato alla Coppa del Mondo di Overwatch fermandosi sul terzo gradino del podio nel 2018.

Il ragazzo fornisce una buona quantità di suggerimenti nel video, approfondendo in particolare i benefici derivanti dall'utilizzo dell'ambiente di gioco per le uccisioni. Ad esempio, lo sapevate che la barra della Ultimate riceve un boost di ricarica pari agli HP del nemico se riuscite a gettarlo fuori dalla mappa? Per questo in molte delle fight ormai perse è invalso l'uso del “suicidio” del (o dei) player rimasti, così da velocizzare il regroup con il proprio team e impedire la possibilità che qualche giocatore del team avversario possa sfruttare il knock-back per ricaricare la propria barra dell'Ultimate.

Altri importanti consigli presenti nel video riguardano l'importanza dei suoni, ovvero quando poter trarre vantaggio dai rumori prodotti da personaggi avversari, il “body blocking”, i colpi a “spazzata” che possono colpire più avversari e così via.

Tutti i suggerimenti riportati nel video sono molto semplici da eseguire. KarQ, inoltre, spiega nel dettaglio i motivi per cui ciascun trucchetto riesce ad assumere grande importanza nel corso della partita.