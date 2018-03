Overwatch: alla scoperta della nuova eroina Brigitte in oltre due ore di gameplay

Brigitte , la nuova eroina di, è finalmente approdata nel PTR. Per l'occasione, il nostro Angelo de Martini l'ha mostrata in azione sui nostri canali in un lungo video gameplay.

Prima di lanciarsi in azione, ha illustrato nel dettaglio tutte le caratteristiche e le abilità della figlia di Torbjörn all'interno dell'area di addestramento. Dopodiché è arrivato il turno di qualche partita rapida e di tante competitive.

Brigitte è in grado di lanciare dei Moduli Riparatori per curare i suoi compagni o curare automaticamente quelli vicini quando infligge danni ai nemici con la sua mazza. Quest'arma può colpire più bersagli, mentre Frustata stordisce i nemici a distanza. Gettandosi nel vivo della lotta, Brigitte può alzare il suo Scudo Protettivo per difendersi e attaccare i nemici con Colpo di Scudo. La sua Ultra, Adunata, le fornisce un cospicuo aumento di velocità per breve tempo e potenzia gli alleati vicini fornendo loro armatura persistente. Qualcuno di voi la sta già testando sul PTR?

