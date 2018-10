Overwatch: anche Pharah avrà il suo costume speciale per l'evento di Halloween

L'eroe d'attacco di Overwatch sarà da i fortunati personaggi che riceveranno una skin leggendaria in occasione dell'evento Halloween da Brividi, in partenza tra pochissimi giorni.

L'annuncio è arrivato come al solito sui canali ufficiali social del titolo, attraverso i quali gli sviluppatori hanno pubblicato un breve filmato che mostra il costume in questione. Grazie ad esso, Pharah si trasformerà in una sorta di armatura fantasma. Il costume si aggiungerà a quelli già annunciati di Doomfist, Widowmaker e Moira. È molto probabile inoltre che nelle prossime ore arrivino ulteriori annunci.

L'evento Halloween da Brividi partirà nel pomeriggio del prossimo martedì 9 ottobre 2018 e terminerà il giorno 31 dello stesso mese. Non si hanno ancora informazioni in merito al ritorno de La Vendetta di Junkenstein, ma sappiamo con certezza che la mappa Château Guillard subirà delle modifiche in occasione di Halloween.

Vi ricordiamo che negli ultimi giorni Blizzard si è sbizzarrita nell'annunciare numerosi oggetti da collezione ispirati ad Overwatch e ai suoi eroi. Tra questi troviamo la replica di Snowball, il drone di Mei, e la micidiale katana di Genji, entrambi disponibili sullo store europeo Blizzard. Pare inoltre che i set ufficiali LEGO dedicati allo sparatutto siano in dirittura d'arrivo.