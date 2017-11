Overwatch: ancora cambiamenti per il roster Support, Ana riceverà un buff

, l'della squadra Overwatch, ultimamente è stata messa da parte dai giocatori, relegata a un semplice ruolo secondario in favore di altri eroi di supporto, come Mercy e Lucio.

Il declino finale della povera eroina è avvenuto, guarda caso, dopo il buff di Mercy e di cui abbiamo avuto ampiamente modo di parlare nel corso delle scorse settimane.

Ana aveva iniziato il proprio percorso nel meta con risultati incoraggianti: la Granata Biotica e il Nano Boost sono stati estremamente efficaci quando nel meta game dominava la filosofia del "triple tank". Presto, stando alle parole del game director di Overwatch Jeff Kaplan pubblicate nel forum ufficiale, Ana otterrà un buff che dovrebbe riportarla in auge.

"Sì, stiamo aumentando il suo Attack Damage", ha scritto Kaplan. "Stiamo testando i cambiamenti internamente. Ieri sera, l'abbiamo provata col nostro gruppo competitivo (giocatori di livello Masters / GM) e ne hanno anche apprezzato le modifiche, quindi probabilmente molto presto pubblicheremo nel PTR la patch".

Il danno di Ana probabilmente aumenterà da 60 a 70, ha detto Kaplan. Questo aumenta dunque la sua capacità di portare danno di ben 10 HP. Per un eroe di supporto avere un maggiore impatto sulla percentuale di danno non è una cosa da poco. Kaplan non ha delineato una timeline specifica per la pubblicazione della patch con il buff per Ana, ha solamente detto che dovrebbe avvenire "presto".