Overwatch: ancora un nerf per Mercy in arrivo nel PTR

Blizzard non ha ancora finito di rimaneggiare la povera. Dopo il pesante rework dello scorso settembre l'eroina è stata costantemente bersaglio di piccoli aggiustamenti che ne hanno modificato caratteristiche e giocabilità. Ora il team di sviluppo è nuovamente lavoro, questa volta per nerfare l'abilità

Jeff Kaplan, sul forum ufficiale, ha infatti suggerito che l'abilità Resurrezione potrebbe ottenere molto presto un pesante nerf.

"Stiamo discutendo molto riguardo allo stato attuale del rework di Mercy e stiamo valutando tutti i feedback", ha detto Kaplan. "Nel complesso, crediamo che i cambiamenti a Mercy abbiano fatto bene sia per i giocatori che utilizzano Mercy, sia a coloro che non la usano ma ci siamo accorti che, in questo momento, Mercy è sin troppo dominante".

Il problema è, come dicevamo, Resurrezione. Non è più l'Ultimate dell'eroina, ma il suo impatto sembra ancora esser importante nei match. Blizzard sta quindi sperimentando versioni "light" di Resurrezione, ha scritto Kaplan. Probabilmente significherà un cooldown maggiore, ma ancora non è ben chiaro che direzione prenderà il team.

"So che volete maggiori dettagli, ma ci stiamo avvicinando al momento in cui pubblicheremo qualcosa nel PTR ".

Non ci resta che attendere e vedere cosa ci riserverà l'ennesimo cambiamento alla povera Mercy.