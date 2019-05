Overwatch terzo anniversario: il gioco è in prova gratis fino al 28 Maggio

Overwatch ha appena compituo tre anni, ed il gioco di Blizzard gode ancora di un'immensa popolarità anche grazie al continuo supporto della software house che "coccola" la sua community di gioco che è tra le più grandi del mondo.

Per festeggiare, sono state annunciate importanti novità, tra cui la principale: Overwatch è disponibile in prova gratuitamente fino al 28 Maggio. Normalmente infatti il gioco costa intorno ai 20 euro, ma da oggi sarà possibile giocarlo senza spese per una settimana: gli utenti PC potranno avviare il gioco direttamente dal launcher di Battle.net, mentre quelli su console dovranno scaricare la loro copia gratuita di prova dal rispettivo store online.

Tutti i giocatori, anche quelli in prova, possono partecipare ai festeggiamenti per il terzo anniversario di Overwatch, che porterà in gioco skin e altre modifiche estetiche, e ben sei nuove skin leggendarie e tre epiche.

La prima volta che si effettuerà il login durante l'evento, si otterrà una loot box che garantirà un oggetto leggendario, e acquistando il bundle da 50 loot box, si riceverà un'ulteriore box leggendaria in omaggio.

Per quanto riguarda i giocatori "in prova", ogni oggetto che riceveranno durante questo periodo potrà essere trasferito sul proprio account se si dovesse decidere poi di acquistare il gioco. L'evento, ricordiamo, durerà fino al 10 Giugno.

Parteciperete?