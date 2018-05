Overwatch Anniversario: nuova mappa Deathmatch e un weekend di gioco gratuito in arrivo

Poco fa Blizzard Entertainment ha annunciato l'arrivo del nuovo evento Anniversario in Overwatch. Dal 22 maggio al 12 giugno i giocatori potranno festeggiare il secondo compleanno del gioco con tantissime novità.

L'evento proporrà tutti gli oggetti cosmetici stagionali degli aventi passati, tra cui le emote di ballo dei festeggiamenti dell'anno scorso. Saranno incluse anche le risse stagionali passate, incluse quelle che si trovano nella sezione Archivi di Overwatch, che ruoteranno quotidianamente nella sezione Arcade. Per l'occasione, verranno introdotti 50 nuovi oggetti, tra cui otto modelli leggendari e tre epici, e nuove emote di ballo per Doomfist, Moira e Brigitte.

Durante l'evento Anniversario debutterà Petra, una nuova mappa Deathmatch. Tale modalità, inoltre, si arricchirà con una nuova modalità competitiva, che include match di piazzamento, scaglioni divisi per indice di valutazione e classifiche.

I giocatori che si connetteranno durante l'evento Anniversario riceveranno un Forziere Celebrativo Leggendario bonus, che contiene almeno un oggetto leggendario. Ne riceveranno uno anche coloro che acquisteranno il pacchetto da 50 Forzieri. Tutti gli oggetti dei passati eventi stagionali potranno essere trovati nei Forzieri per tutta la durata dell'evento.

Non finisce qui: dal 25 al 28 maggio si svolgerà un weekend di gioco gratuito su tutte le piattaforme, durante il quale sarà accessibile il gioco nella sua interezza, incluso l'evento Anniversario. Il weekend di gioco gratuito inizierà ufficialmente alle 20:00 del 25 maggio. Gli utenti PlayStation 4 potranno unirsi anche senza un account PlayStation Plus (che diventerà necessario per giocare dopo il 28 maggio). Su Xbox One sarà invece necessario un abbonamento Live Gold.

Segnaliamo, infine, che una nuova versione di Overwatch - la Legendary Edition - sarà pubblicata in formato digitale il 22 maggio. L'acquisto della Legendary Edition include un totale di 15 modelli tra leggendari, epici e Origins.