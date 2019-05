Overwatch Anniversario: in palio oggetti esclusivi di Reaper, McCree e Ashe

Per il terzo compleanno di Overwatch Blizzard Entertainment sta facendo le cose davvero in grande: oltre a dare il via all'Evento Anniversario e ad una settimana di prova gratuita (che termina domani), ha anche lanciato un concorso su scala europea!

In palio ci sono tre oggetti esclusivi ispirati ad altrettanti eroi, realizzati da ARTtitude: stiamo parlando del Teschio di bufalo decorato di Ashe, il Cappello da cowboy con tatuaggi di McCree e la Chitarra elettrica di Reaper! Per partecipare al concorso, dovete inserire il vostro nome e indirizzo e-mail nel modulo Gleam disponibile sul sito ufficiale di Overwatch entro le ore 11:59 di mercoledì 5 giugno. I tre fortunati vincitori verranno estratti casualmente. Per avere ulteriori possibilità di vittoria, potete seguite i passi evidenziati nel modulo per visitare l'account Instagram europeo di Overwatch.

Mettere le mani su uno di quei tre stupendi oggetti non sarà affatto semplice, ma tentar non nuoce! Ne approfittiamo per segnalarvi che recentemente è arrivata una nuova patch sul PTR di Overwatch che ha introdotto finalmente i replay delle partite. Tra le altre cose, ha anche bilanciato alcuni eroi e potenziato il pistolero McCree.