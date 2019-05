Overwatch terzo anniversario: prende ufficialmente il via l'evento speciale!

Può sembrare strano, ma sono già trascorsi tre anni dall'esordio di Overwatch sul mercato videludico, con un debutto multipiattaforma su PC, Playstation 4 ed Xbox One.

Per festeggiare questo importante anniversario, il team di sviluppo ha deciso di organizzare un evento speciale a tema, da ora disponibile in-game. Per l'occasione, i ragazzi di Blizzard hanno realizzato nuovei modelli, highlight, emote e spray. Ma non è tutto: per l'occasione, infatti, i giocatori potranno avere accesso a tutti gli oggetti e le risse stagionali degli anni passati. I festeggiamenti saranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato, compreso tra il 21 maggio e il 10 giugno. Connettendosi al gioco nell'arco di quest'ultimo, sarà possibile "ottenere un Forziere Celebrativo Leggendario con almeno un oggetto leggendario garantito". Inoltre, per permettere al più ampio numero di giocatori possibile di prendere parte ai festeggiamenti, Overwatch sarà giocabile gratuitamente per un'intera settimana, opzione attiva a partire da oggi, martedì 21 maggio, sino al 28 maggio.

Questo evento speciale non è l'unica novità che ha recentemente coinvolto il titolo. Nel corso del mese di aprile, ad esempio, il team di Blizzard Entertainment ha presentato la nuova feature Workshop di Overwatch, una nuova funzionalità pensata per le partite personalizzate dello shooter.