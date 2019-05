Overwatch Anniversario: svelata la nuova skin di D.Va!

Per celebrare a dovere il terzo compleanno di Overwatch, domani 21 maggio Blizzard Entertainment darà ufficialmente il via all'evento Anniversario, durante il quale torneranno disponibili tutte le risse e gli oggetti cosmetici del passato. Chiaramente, ne verranno aggiunti anche di nuovi: tra i tanti sono attese 6 skin leggendarie e 3 epiche.

Come suo solito, la compagnia di Irivine ha dato il via al reveal dei costumi ancor prima dell'inizio dell'evento. Il primo ad essere stato svelato è quello di D.Va: si chiama Academy ed è di livello leggendario, pertanto coloro che non saranno abbastanza fortunati da trovarlo nei Forzieri dovranno sborsare 3.000 gettoni nel negozio di gioco! Potete ammirarlo nel breve video di presentazione che trovate in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

L'evento Anniversario rimarrà attivo fino al 10 giugno. Per rendere i festeggiamenti ancor più indimenticabili, Blizzard ha anche deciso di rendere Overwatch giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme durante la prima settimana dell'evento, ovvero dal 21 al 28 maggio. Un'occasione da non perdere per tutti coloro ancora indecisi sull'acquisto. Su PlayStation 4 e Xbox One, tra l'altro, è già possibile effettuare il pre-download del client.

Il futuro dell'hero shooter appare roseo: recentemente, gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di importanti novità in Overwatch entro marzo 2020.