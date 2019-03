Overwatch: annunciata la data di arrivo di Baptiste su PC, PS4 e Xbox One

Superata brillantemente la fase di rodaggio rappresentata dal PTR, il trentesimo eroe di Overwatch, Baptiste, si appresta a uscire dai server di prova per approdare sui server ufficiali dell'hero shooter di Blizzard.

Il valoroso medico da campo d'élite ed ex agente operativo di Talon che andrà a rimpolpare il già nutrito roster di personaggi di Overwatch sarà disponibile per tutti gli appassionati dello sparatutto multiplayer a partire dal prossimo 19 marzo, tanto su PC quanto su PlayStation 4 e Xbox One.

L'arsenale di Baptiste comprenderà un Impulso Rigenerativo che fornirà cure periodiche ai compagni di squadra (e a se stessi, qualora servisse), un Campo d'Immortalità che sarà in grado di creare un campo energetico capace di impedire la morte dei propri alleati e un devastante Lanciagranate Biotico con doppia modalità di fuoco.

A completare l'equipaggiamento ipertecnologico del nuovo eroe di Overwatch troveremo poi una Matrice di Amplificazione che moltiplicherà i punti danno e gli effetti di cura di chi lo attraverserà e degli Stivali Potenziati, un gadget "classico" che ci permetterà di compiere dei balzi per sfuggire alle pallottole nemiche e sfruttare la verticalità delle mappe.