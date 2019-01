Overwatch: annunciato il nuovo evento stagionale 'L'anno del Maiale'!

All'interno del mondo di Overwatch, gli Eventi Stagionali non sono certo una novità. Ormai terminate le celebrazioni natalizie di Magico Inverno, Blizzard condivide un nuovo interessante annuncio.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Overwatch è stato infatti reso noto che un nuovo evento prenderà a breve il via all'interno del Titolo. Denominato "L'Anno del Maiale", quest'ultimo celebrerà l'inizio del Nuovo Anno Lunare. Come visibile tramite il cinguettio recentemente pubblicato, che potete trovare come di consueto in calce a questa news, i festeggiamenti in-game avranno inizio il prossimo 24 gennaio e termineranno solamente il 18 febbraio. Un lungo periodo di celebrazioni attende dunque i numerosi videogiocatori attivi sul Titolo di Casa Blizzard.

Purtroppo, ad ora non sono ancora stati diffusi dalla Software House ulteriori dettagli in merito all'evento "L'Anno del Maiale", del quale conosciamo dunque solamente il periodo di svolgimento. L'unico indizio di cui disponiamo ad ora è la breve clip allegata al Tweet segnalatovi in precedenza. Che cosa vi aspettate da questo nuovo evento stagionale? Avreste qualche desiderio particolare?



In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che è ancora attiva la Sfida Bastet di Ana, disponibile all'interno di Overwatch per un periodo di tempo limitato. Quest'ultima, iniziata l'8 gennaio, si concluderà infatti in data 22 gennaio.