Overwatch: annunciato il primo di una serie di romanzi ambientati nell'universo di gioco

I video sulle origini, i corti animati, i fumetti e il gioco stesso non sono sufficienti ad appagare la vostra curiosità sul vastissimo universo di Overwatch? Abbiamo buone notizie per voi! È appena stato annunciato The Hero of Numbani, il primo di una serie di romanzi ispirati all'hero shooter di Blizzard Entertainment.

Scritto da Nicky Drayden, già autore di The Prey of Gods e di vari romanzi ambientati nel mondo di Magic: The Gathering, e pubblicato da Scholastic Inc, The Hero of Numbani arriverà nelle librerie e sugli store digitali statunitensi il 5 maggio 2020. Al momento, non sono noti dettagli sulla commercializzazione in altri paesi.

Come avrete già intuito dal titolo, il romanzo avrà per protagonista Efi Oladele, una ragazzina brillante i cui risultati nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale le sono valsi la prestigiosa borsa di studio della Adawe Foundation. Efi, dopo aver assistito alla distruzione dei bot di Numbani operata da Doomfist, ha acquistato un OR15 smantellato (un poco efficiente robot da difesa) e, mettendo a frutto le sue strabilianti conoscenze nel campo della robotica, ha dato vita ad Orisa, uno degli eroi del gioco. Nel romanzo apparirà anche Lucìo, altro personaggio ben noto a tutti i giocatori.

Il gioco, intanto, si appresta ad approdare per la prima volta su Nintendo Switch. La Legendary Edition di Overwatch verrà pubblicata sull'ibrida il prossimo 15 ottobre.