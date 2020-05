Overwatch è stato il protagonista dell'ultima puntata di American Dad

La popolarità di Overwatch è cresciuta notevolmente in questi anni, grazie anche al successo della sua scena eSport. Non stupisce affatto, quindi, che il titolo di Blizzard Entertainment si sia ritagliato uno spazio in American Dad, che come tutti gli show di Seth MacFarlane non disdegna mai di citare la cultura pop contemporanea.

L'ultimo episodio di American Dad, andato in onda il 17 maggio, vede il protagonista Stan Smith operare sotto copertura come un giocatore professionista di Overwatch con l'obiettivo di eliminare il responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. "Ogni anno il nostro bersaglio assiste a un torneo internazionale di un videogioco a Hong Kong", afferma Avery Bullock, il capo di Stan alla CIA. "È un grande fan degli eSport. Abbandona la sicurezza del suo bunker sotterraneo solamente per assistere alle finali". A quel punto Stan chiede l'aiuto di suo figlio, affinché possa dargli dei consigli per prepararlo a partecipare alla Overwatch World Cup.

Durante l'episodio viene mostrata una scena ambientata nell'arena eSport di Overwatch, mentre a schermo si vede chiaramente una momento di una partita tratto dalla mappa Junkertown, con Winston che fa secco il malcapitato Reaper. Guardate voi stessi nel video in apertura di notizia. Le opinioni della comunità, tuttavia, sono piuttosto contrastanti: alcuni si sono divertiti, altri invece ritengono che loro passione preferita non sia stata riprodotta con fedeltà. Sta facendo discutere, ad esempio, la scena che vede la squadra di Stan entrare nell'arena facendo il gesto del "dab".

Voi cosa ne pensate? Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi 19 maggio prende il via l'evento Anniversario 2020 di Overwatch!