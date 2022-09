Overwatch si appresta a chiudere i battenti: ecco quando chiudono i server

Continuano a non mancare colpi di scena in merito alle grandi produzioni di Activision-Blizzard. Nonostante sia da poco giunto al termine il CoD Next, nel quale è stato annunciato la data della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 e non solo, arrivano ulteriori notizie circa un altro brand storico della compagnia: Overwatch

Stando alle dichiarazioni riportate nel corso di un'intervista con Eurogamer da Jon Spector, commercial lead di Overwatch, il titolo pubblicato nel 2016 si appresta a chiudere i server molto presto. I server di Overwatch andranno offline giorno 2 ottobre 2022, in seguito alla pubblicazione di Overwatch 2 pochi giorni dopo - 4 ottobre -.

Si tratta di una dichiarazione molto forte, che lascia poco spazio ad alcuna interpretazione: Jon Spector, infatti, dichiara "Questo significa, a conti fatti, che il 2 ottobre sarà realmente l'ultimo giorno per accedere e giocare ad Overwatch 1". Il tutto è in perfetta linea con l'arrivo dell'ultima season di Overwatch, proprio per lasciare spazio alla nuova iterazione accessibile a tutti nella sua forma free to play.

Infatti, per gli amanti del brand sarà necessario attendere solo 48 ore prima di poter accedere e giocare ad Overwatch 2, foriero di grandi novità che cambieranno definitivamente l'esperienza ludica di tutti i giocatori. Prima di entrare nel mondo di gioco di questo nuovo capitolo, dunque, non ci resta che dare un ultimo addio ad Overwatch, il quale dice addio alla sua grande community dopo circa 6 anni dal suo rilascio ufficiale sulle piattaforme old-gen, Nintendo Switch e PC.