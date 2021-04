Overwatch Archivi, sta tornando l'evento annuale: nuove skin per Genji e Widowmaker

L'evento Archivi sarà disponibile come di consueto per tre settimane, ovvero da domani 6 aprile fino al 27 aprile. Overwatch è acquistabile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Secondo un recente rumor, Blizzard starebbe sviluppando anche Overwatch Mobile , oltre a Overwatch 2.

Durante l'evento è possibile ottenere Forzieri Archivi che contengono modelli, highlight, emote e spray ispirati al passato di Overwatch . Oltre alle ricompense delle scorse annate, nell'edizione 2021 verranno introdotti nuovi oggetti come le skin Mousquetaire di Widowmaker e Bushi di Genji , che sono già stata adeguatamente presentate nelle clip allegate in calce a questa notizia.

L'evento Archivi permette di rivivere i momenti più importanti della storia di Overwatch all'interno di tre differenti missioni cooperative per quattro giocatori: Rivolta , che narra della prima missione di Tracer in quel di King's Row; Ritorsione , una missione segreta di Blackwatch, la divisione segreta di Overwatch, a Venezia; Tempesta Imminente , nella quale quattro agenti di Overwatch sono impegnati a dare la caccia all'infido imprenditore Maximilien attraverso le strade dell'Avana. Tutte e tre le missioni saranno accessibili dalla sezione Arcade, sia nella loro versione classica (disponibile in vari livelli di difficoltà), sia nelle varianti Sfida, che mettono alla prova le abilità dei giocatori.

È tornato quel periodo dell'anno: domani 6 aprile prenderà ufficialmente il via una nuova edizione dell'evento Archivi di Overwatch , nato per celebrare l'articolata lore dell'hero shooter.

Prepare to experience the past while fighting for the future.



The Overwatch Archives are back starting April 6! pic.twitter.com/whwjyGL9T2 — Overwatch (@PlayOverwatch) April 4, 2021

Magnifique!



Rendezvous with Mousquetaire Widowmaker when Overwatch Archives return on April 6! pic.twitter.com/hzkw2ok2KW — Overwatch (@PlayOverwatch) April 5, 2021