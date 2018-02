Overwatch, arriva la conferma: Brigitte, figlia di Torbjörn, è la nuova eroina!

rumor dei giorni scorsi si sono rivelati veritieri.ha annunciato che, figlia più giovane di, è il ventisettesimo personaggio giocabile di

La nuova eroina è già disponibile nel PTR. È un'ingegnera specializzata in armature, e le sue abilità la rendono un valido personaggio di supporto, in grado di mantenere la posizione e fornire cure e armatura ai suoi alleati.

Questa la descrizione ufficiale: "Brigitte può lanciare dei Moduli Riparatori per curare i suoi compagni o curare automaticamente quelli vicini quando infligge danni ai nemici con la sua mazza. Quest'arma può colpire più bersagli, mentre Frustata stordisce i nemici a distanza. Gettandosi nel vivo della lotta, Brigitte può alzare il suo Scudo Protettivo per difendersi e attaccare i nemici con Colpo di Scudo. La sua Ultra, Adunata, le fornisce un cospicuo aumento di velocità per breve tempo e potenzia gli alleati vicini fornendo loro armatura persistente".

In cima alla notizia potete ammirare il filmato dedicato alle sue origini, mentre in calce trovate il parere degli sviluppatori. Buona visione! Vi ricordiamo che Overwatch è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e che la Fase 2 della Overwatch League è già entrata nel vivo.