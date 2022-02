Overwatch: arriva la nuova skin di Reaper, ma molti fan vogliono solo Overwatch 2

Il messaggio non è stato accolto in modo positivo da tutti gli utenti , dal momento che diversi giocatori non aspettano altro che l'arrivo di Overwatch 2, e sono ormai disinteressati alle novità contenutistiche del primo capitolo della serie. Come potete osservare più in basso, molti ignorano totalmente le aggiunte legate a Reaper e chiedono a gran voce nuove informazioni riguardanti il sequel.

Blizzard Entertainment continua a lavorare per introdurre nuovi contenuti in Overwatch, con la nuova sfida Codice di Violenza in arrivo domani martedì 22 febbraio . L'hero shooter si prepara ad accogliere una nuova skin di Reaper , nel mentre è già disponibile la nuova short story dedicata al letale killer che potete leggere a questo indirizzo .

Reyes ponders his past and recalls the cruel path and flawed systems that twisted him into the justice-hungry revenant he has become: Reaper. ☠️



Shadow step into Code of Violence, a brand-new Reaper story by @BrandonEaston.



📖 : https://t.co/D7JOUzxwKb pic.twitter.com/ejsVY3GAbE — Overwatch (@PlayOverwatch) February 21, 2022

What about the game you've been working on for a while? 👀 — Nomad (@Black_Apex98) February 21, 2022

Didn’t I say if it wasn’t OW2 don’t tweet? — 𝘒𝘩𝘪𝘳𝘢𝘯 ♛ (@TayShinobi) February 21, 2022