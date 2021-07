Overwatch, arrivano i Summer Games: nuove skin e ritorno della modalità Lucioball

Blizzard Entertainment ha annunciato ufficialmente il ritorno dei Summer Games. Gli appassionati dell'hero shooter potranno continuare a divertirsi con i nuovi contenuti che saranno resi disponibili da domani, martedì 20 luglio, fino al 10 agosto.

Tra le novità di maggior rilievo abbiamo sicuramente il ritorno della frenetica modalità Lucioball, la personale interpretazione del calcio da parte di Overwatch in cui i giocatori sfruttano le abilità di Lucio per far gol all'avversario. Immancabilmente, abbiamo poi l'introduzione di nuove skin leggendarie che potrete ottenere nel corso dell'evento. Tramite i tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, potete dare un primo sguardo ad una Mei in versione gelataia, Ashe pronta a tuffarsi in piscina e Symmetra nella sua variante da sirena. Questi sono soltanto alcuni dei costumi aggiuntivi che potrete guadagnarvi fino al 10 agosto. Prenderete parte ai nuovi Summer Games di Overwatch?

Potrebbe essere questo un ottimo passatempo nel mentre continuiamo ad attendere novità su Overwatch 2, che da alcuni mesi ormai ha visto l'abbandono di Jeff Keplan e l'arrivo di Aaron Keller nel ruolo di game director. Pur non potendo dare certezze al riguardo, Blizzard ha discusso dell'eventualità di adottare un sistema di ping, il cross-play tra le varie piattaforme (introdotto di recente in Overwatch) e di lanciare una Beta pre-lancio.