Overwatch, in arrivo l'evento Storm Rising: sarà ambientato a L'Avana?

Gli Archivi di Overwatch stanno per riaprire i battenti. Dal 16 aprile al 6 maggio, i giocatori del popolare hero shooter potranno rivivere un altro importante evento del passato dei personaggi grazie all'evento PvE Storm Rising.

A giudicare dal teaser trailer, l'obiettivo della missione - ambientata dopo i fatti narrati in un altro evento degli Archivi, Rivolta - sarà quello di portare alla luce i traffici illegali di Doomfist catturando il suo contabile. In questa missione PvE (giocabile, quindi, contro nemici controllati dall'intelligenza artificiale), i giocatori dovranno formare una squadra da 4 scegliendo tra altrettanti eroi, ovvero Tracer, Mercy, Winston e Genji.

La missione, probabilmente, sarà ambientata a L'Avana, una mappa inedita per il gioco. A suggerirlo è stata la stessa Blizzard nella giornata di ieri, quando ha pubblicato la prima pagina dell'Haban Sun, un fittizio giornale della capitale cubana. La certezza l'avremo solamente nei prossimi giorni: per fortuna, non manca molto all'inizio di Storm Rising. Durante l'evento torneranno sicuramente disponibili le precedenti missioni degli Archivi, ovvero la già citata Rivolta, ambientata a King's Row, e Ritorsione, che l'anno scorso ha introdotto per la prima volta la mappa italiana di Rialto. Prima di salutarvi, ricordiamo che Overwatch ha recentemente dato il benvenuto al nuovo eroe Baptiste, ora giocabile anche in Competitiva.