Overwatch in arrivo su Nintendo Switch? Avvistata su Amazon una custodia a tema!

È ormai da diverso tempo che si discute di un possibile arrivo di Overwatch su Nintendo Switch. Almeno dal novembre 2018, quando Blizzard aveva commentato dichiarandosi "aperta a questa possibilità".

Ora, un interessante avvistamento realizzato su Amazon rende il tema nuovamente attuale. Come potete infatti verificare nel Tweet che trovate in calce a questa news, sul noto portale di e-commerce è apparsa una quantomeno "insolita" custodia per Nintendo Switch. Quest'ultima, infatti, presenta dettagli proprio a tema Overwatch, gioco che sulla piattaforma...non è però ad ora disponibile! La descrizione offerta nella scheda del prodotto indica che quest'ultimo è prodotto da PowerA, dietro ufficiale licenza da parte di Nintendo e Blizzard Entertainment.

Secondo quanto riportato da Nintendo Enthusiast, la scheda dedicata al prodotto è stata successivamente rimossa e non risulta ad ora più raggiungibile su Amazon. Insomma, un avvistamento decisamente curioso, che ha spinto molti videogiocatori a chiedersi se non possa effettivamente rappresentare un indizio di un futuro arrivo di Overwatch sulla console ibrida. Che possa essere uno dei dodici placeholder per Nintendo Switch recentemente avvistati nei database di GameStop?



Per ora, nessuna conferma ufficiale in merito ad un possibile porting di Overwatch è giunta da Nintendo o da Blizzard. In attesa di eventuali aggiornamenti, vi ricordiamo che recentemente Sigma ha debuttato in Overwatch.