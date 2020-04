Overwatch: in arrivo tantissime migliorie alla ruota dei comandi vocali

Con un video registrato dal cellulare, Jeff Kaplan ha parlato delle numerose novità che stanno per arrivare in Overwatch e, in particolare, delle migliorie che riguardano il nuovo sistema della ruota di comunicazione.

A breve il gioco riceverà una patch che espanderà il livello di personalizzazione di questa componente tramite il menu delle impostazioni con tantissime nuove voci. Potrete ad esempio dire "mi dispiace", chiedere una ritirata o dare il via ad un conto alla rovescia, magari per fare in modo che diversi eroi possano eseguire contemporaneamente la propria Ultra senza dover necessariamente ricorrere alla chat di testo o a quella vocale. Ovviamente tutti questi nuovi comandi saranno doppiati e sarà quindi possibile ascoltare i propri eroi preferiti recitare queste frasi. Tra le altre novità in arrivo prossimamente troviamo anche un miglioramento nei tempi di ricerca delle partite competitive: nel caso in cui una partita dovesse essere annullata per via della presenza di cheater o per l'abbandono da parte di un giocatore, verrete nuovamente messi in coda con alta priorità e non dovrete ripartire da zero nel matchmaking. Non mancano poi piccoli cambiamenti ai menu di gioco, attraverso i quali sarà presto possibile vedere l'elenco completo dei cambiamenti introdotti da un aggiornamento direttamente in gioco senza dover ricorrere al sito web, semplificando drasticamente questa azione per i giocatori console. Piccole migliorie riguarderanno invece il Workshop, che si prepara ad accogliere nuove funzionalità per chi ama sperimentare, così da permettere agli utenti più creativi di dare vita a nuove ed originali modalità di gioco con cui far divertire gli altri giocatori.

Prima di lasciarvi al 50° diario di sviluppo con Jeff Kaplan, vi ricordiamo che Echo è finalmente disponibile in Overwatch.