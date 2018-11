Overwatch: Ashe disponibile nella modalità competitiva

Aggiunta al roster degli eroi dallo scorso 13 novembre, Ashe può ora essere utilizzata anche nella modalità competitiva di Overwatch. Come saprete, Blizzard limita il raggio d'azione dei nuovi personaggi nei primi giorni dal loro debutto in caso si necessiti ancora di qualche ritocco alle caratteristiche dell'eroe in questione.

Ashe si è già dimostrata essere un personaggio molto intrigante e dalle invitanti potenzialità, e sarà interessante vedere se riuscirà da questo momento in poi a pesare in maniera significativa sul meta competitivo di Overwatch. Come saprete, la cowgirl dispone di diverse armi per abbattere i suoi nemici: una pistola, ovviamente, alcuni candelotti di dinamite ed infine un'arma di piccolo calibro utile per cavarsela in situazioni concitate contro gli avversari più ravvicinati.

Overwatch è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che lo sparatutto a squadre è attualmente scontato su Battle.net a 14,99 euro nella sua versione standard, e a 24,99 euro nella sua Legendary Edition.