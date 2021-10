Overwatch, aspettando il sequel: Roadhog diventa IT per Halloween da Brividi 2021

Appuntamento ormai tradizionale per la community attiva nell'hero shooter di casa Blizzard, l'evento speciale Halloween da Brividi tornerà ad inquietare i giocatori di Overwatch anche quest'anno.

Tramite i canali ufficiali del titolo, la software house ha infatti confermato l'intenzione di organizzare l'edizione 2021 della manifestazione in-game. Tra skin speciali e modalità di gioco dedicate, il nuovo appuntamento con Halloween da Brividi è stato ufficialmente introdotto dalla breve clip video che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Protagonista assoluto è Roadhog, pronto a impersonare per la notte più spaventosa dell'anno nientemeno che il personaggio di IT. Con l'iconico palloncino rosso che accompagna una delle incarnazioni della creatura parte del cupo immaginario letterario di Stephen King, il personaggio di Overwatch annuncia quelle che saranno le date di svolgimento dell'evento. L'appuntamento con Halloween da Brividi 2021 prenderà dunque il via il prossimo martedì 12 ottobre e si protrarrà per circa due settimane. La conclusione dell'evento speciale è infatti fissata per il successivo martedì 2 novembre. Siete pronti a festeggiare Halloween imbracciando le armi nel titolo?



Dopo la pubblicazione della mappa Malevento in Overwatch, gli appassionati dell'hero shooter restano in attesa di notizie sul sequel del gioco. Di recente, Blizzard ha presentato le caratteristiche di Bastion e Sombra in Overwatch 2.