Overwatch e Battlefront 2 indagati per gioco d'azzardo in Belgio

sono caduti sotto il mirino delle autorità belghe che regolamentano il gioco d'azzardo, a causa dei loot box acquistabili con soldi reali. C'è la possibilità che i due giochi vengano ritirati dal mercato belga.

"Se ci sono gli elementi del gioco d'azzardo, questi non possono esistere senza il consenso della Commissione. I giochi d'azzardo non sono equiparabili a nessun tipo di servizio commerciale, visto che possono spingere le persone a perdere molti soldi e a cadere nel vortice della dipendenza. Per questa ragione esistono una serie di contromisure per proteggere i giocatori da questi rischi." dichiara un portavoce della Commissione dei Giochi belga.

Se la Commissione dovesse riscontrare gli estremi del gioco d'azzardo nei loot box di Overwatch e Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts e Blizzard sarebbero costrette a pagare una multa da centinaia di migliaia di euro. In casi estremi, inoltre, i due giochi potrebbero essere ritirati dal mercato belga.

Secondo voi le politiche dietro i loot box sono equiparabili al gioco d'azzardo? A tal proposito, l'ESRB si è espressa sull'argomento ritenendolo un paragone infondato.