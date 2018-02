Overwatch: il bilanciamento di Sombra live per sbaglio, importanti modifiche alle abilità

Alcune modifiche accidentali al bilanciamento sono andate live nei server dicon la patch che ha introdotto i contenuti per i festeggiamenti dell' Anno del Cane

Geoff Goodman non ha perso tempo ed è intervenuto subito nel forum ufficiale per chiarire alcune cose: le modifiche a Sombra non dovevano ancora essere pubblicate (e fin qua, potevamo arrivarci). I bilanciamenti, dunque, sono stati velocemente rimossi, anche se la promessa degli sviluppatori è quella di pubblicarli comunque "presto" nel PTR.

I fan sono stati giustamente scioccati quando hanno visto le modifiche alla povera combattente messicana, dato che il team di sviluppo punta a modificarne seriamente le abilità.

L’abilità Hacking vede ridotta da o,8 secondi a o,65 secondi il tempo di lancio, inoltre hacking disabiliterà molte abilità tra cui quelle che per essere attivate richiedono che venga premuto un tasto come il Double Jump ed il Wall Climb per Genji e i razzi di Pharah. Fondamentalmente, qualsiasi abilità che richiede la pressione di un pulsante sarà vulnerabile all'hack.

Per quanto riguarda invece la dispersione dell'arma da fuoco, questa è stato diminuita del 10%, rendendola più precisa in fase di fuoco; infine Blizzard ha anche comunicato che gli Healing Pack non caricheranno più la Ultimate di Sombra.

Staremo a vedere se le modifiche riusciranno a rendere Sombra un must pick, o affinare la sua utilità sul campo.