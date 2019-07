Overwatch: Blizzard annuncia la Coda Ruoli, nuovo sistema di matchmaking

Siete stanchi delle solite squadre prive di tank o curatori in Overwatch? Nessun problema, poiché con l'arrivo della Coda Ruoli tutte queste fastidiose situazioni potrebbero presto non presentarsi più.

Si tratta di un particolare sistema di matchmaking che permetterà a chi vuole partecipare a partite veloci o competitive di selezionare il proprio ruolo prima di entrare in coda. Così facendo, il gioco cercherà giocatori in modo da formare una squadra costituita da due tank, due eroi di supporto e due di attacco. Durante l'intero arco della partita, ciascun giocatore potrà selezionare solo ed esclusivamente gli eroi presenti all'interno della categoria selezionata e, al termine del match, si dovrà nuovamente decidere il ruolo da assumere per ritornare nel matchmaking e affrontare un'altra partita. Per quanto riguarda le partite competitive, il punteggio sarà unico per ciascuna categoria di eroi e ognuna di esse vi richiederà cinque match di piazzamento prima di ricevere un punteggio. Ciò significa che per ottenere tre diverse valutazioni dovrete completare ben quindici partite di piazzamento. Questo particolare sistema aumenterà anche il quantitativo di PC (punti competitivi) ricevuti al termine della stagione e, pertanto, potrete acquistare con maggiore facilità l'arma dorata del vostro eroe preferito.

Per fare in modo che i giocatori selezioni anche i ruoli meno popolari, gli sviluppatori metteranno in palio dei premi come i forzieri per coloro i quali selezioneranno quella specifica categoria di eroi. Così facendo dovrebbe esserci un notevole flusso di giocatori a prescindere dal ruolo e trovare una partita non sarà mai troppo difficile. Ad accompagnare il lancio di questa nuova funzionalità troviamo anche una sostanziale modifica per Brigitte, che ora è un curatore molto più efficiente e, al contempo, molto più vulnerabile ai colpi nemici.

Al momento tutte queste funzionalità e le modifiche a Brigitte sono disponibile sul PTR della versione PC e dovrebbero arrivare nella versione finale del gioco a breve.

Nel caso non lo sapeste, vi ricordiamo che i Giochi Estivi di Overwatch sono tornati e, per un periodo di tempo limitato, potrete ottenere la skin epica American Reaper completando alcune semplici sfide.