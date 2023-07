Overwatch, Blizzard annuncia la mini-serie animata! A quando il primo episodio?

Estasiati dai corti di presentazione degli eroi e dai trailer dei giochi, i fan chiedevano da anni a gran voce un vero e proprio adattamento animato di Overwatch. Alla fine Blizzard Entertainment li ha ascoltati, annunciando una mini-serie animata in tre parti intitolata Genesis.

Non si tratta dunque di un vero e proprio film d'animazione oppure di uno show televisivo fatto e finito, ma per il momento i fan possono senza dubbio accontentarsi. Realizzata in animazione tradizionale, Genesis comincerà ufficialmente alle ore 18:00 di giovedì 6 luglio, quando il primo dei tre episodi episodi previsti andrà in onda sul canale YouTube ufficiale di Overwatch. Il player, raggiungibile comodamente da questa notizia, è già attivo, e nell'attesa offre il trailer della mini-serie animata e anticipa che il primo episodio, intitolato "Alba", avrà una durata di cinque minuti e tredici secondi.

Il trailer di Genesis evidenzia i toni e le tematiche della mini-serie animate, presentando lo stile visivo scelto dagli autori e il setting della Crisi degli Omnic, che nella lore di Overwatch si svolge cronologicamente prima dei videogiochi. Nel filmato non solo si vedono gli eroi che tutti i fan ben conoscono, in una versione inevitabilmente più giovane, ma anche Mina Liao, una delle maggiori esperte in robotica ed intelligenza artificiale, nonché creatrice di Echo, e quello che sembra essere un nuovo personaggio. In Overwatch 2, intanto, prosegue la Stagione 5, cominciata ufficialmente lo scorso 13 giugno. Per il prossimo 10 agosto è invece previsto il lancio di Invasione, una modalità PvE con tre missioni della storia acquistabile al prezzo base di 15 euro.