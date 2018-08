Overwatch: Blizzard annuncia la Sfida Nano Cola di D.Va, in palio una skin epica inedita

Per celebrare l'arrivo nel PTR della nuova mappa ambientata a Busan e il lancio del corto dedicato a D.Va, Blizzard ha annunciato la Sfida Nano Cola, una particolare iniziativa che permetterà ai giocatori di ottenere gratuitamente una serie di oggetti cosmetici (fra cui una skin epica inedita) dedicati all'eroina coreana.

la Sfida Nano Cola di D.Va si terrà da oggi al 10 settembre. Giocando e superando determinati obiettivi in questo arco di tempo riceveremo una serie di oggetti cosmetici inediti. Vincendo tre match in modalità Partita Rapida, Arcade o Competitiva otterremo due spray, alla sesta vittoria un'icona e alla nona la nuova skin epica Nano Cola. Ma non è finita qui: guardando determinate dirette su Twitch potremo ottenere fino a otto spray inediti aggiuntivi, in base al quantitativo di ore raggiunto. Trovate date e orari dei livestream selezionati sul sito ufficiale di Overwatch. È importante sottolineare che per essere idonei a ricevere queste ultime ricompense, dovete associare il vostro account Blizzard a quello di Twitch. Per farlo, vi basta seguire questo indirizzo e premere su "Connettiti". Che ne pensate di questa iniziativa di Blizzard?



Ricordiamo che nel frattempo i Giochi Estivi 2018 di Overwatch stanno per giungere alla conclusione: avete tempo fino al 30 agosto per giocare alle modalità speciali e provare a vincere gli oggetti cosmetici a tema.