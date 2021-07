Overwatch: Blizzard sotto indagine in USA per il tetto degli stipendi della OW League

La divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America messo sotto indagine l'Overwatch League, rivolgendo la sua attenzione al limite degli stipendi dei giocatori professionisti imposto dalla Lega e alla mancanza di un sindacato a tutela dei pro player.

Nel 2020, si legge nel report di DOT Esports, il tetto degli stipendi dei giocatori (soft salary cap) era fissato a 1,6 milioni di dollari annui. In caso di superamento, le franchigie erano costrette a pagare la differenza sotto forma di Luxury Tax, una tassa di lusso presente anche in alcuni degli sport americani, come l'NBA e l'NFL. A differenza degli atleti militanti in queste competizioni, in ogni caso, i pro player della Overwatch League non sono tesserati e non sono rappresentati da un sindacato. Allo stato attuale, ogni singolo dollaro in eccesso verrebbe pesantemente tassato, arrivando a costare praticamente il doppio ai team, i quali sarebbero fortemente scoraggiati dall'elargire degli stipendi concorrenziali ai propri giocatori: questo violerebbe le norme dell'antitrust, motivo per il quale è stata avviata l'indagine di cui sopra, coordinata da Kathleen Simpson Kiernan, avvocato della Civil Conduct Task Force della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia.

La regola del soft salary cap non è mai stata riconosciuta pubblicamente da Activision: le uniche menzioni sono state effettuate in un report di Dexerto risalente al 2019 (in quel caso si parlava di "Competitive Balance Tax") e in un tweet ormai cancellato di Susie Kim, ex General Manager di London Spitfire, risalente al medesimo anno.

"Abbiamo ricevuto una richiesta dal Dipartimento di Giustizia e ci siamo messi a disposizione", ha dichiarato un portavoce della divisione eSport di Activision. "Offriamo del divertimento epico ai nostri fan e supportiamo i nostri giocatori e i nostri team per dare forma alle leghe eSport più competitive e divertenti del mondo".