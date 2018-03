Overwatch: Blizzard introduce la funzione "Evita come compagno", ora in fase di test

Overwatch è un titolo competitivo che dà il meglio di sé quando viene giocato in squadra. Purtroppo, come tutti i giochi di questo tipo, deve fare i conti con un certo numero di giocatori tossici, che con il loro comportamento spesso e volentieri rovinano le partite.

Per questo motivo, il team ha deciso di introdurre la nuova funzione "Evita come compagno" su PC e Console, che si trova attualmente in fase di testing. Il suo funzionamento è stato illustrato dal game director Jeff Kaplan nel video dedicato che trovate in apertura di notizia.

D'ora in avanti sarà presente la nuova voce Evita come compagno su tutti i giocatori all'interno del menu di gioco. Grazie a questa funzione, potrete decidere di evitare come compagno di squadra fino ad un massimo di 2 giocatori per volta. Quando ne segnalate uno che volete evitare, non verrà assegnato alla vostra squadra per 7 giorni. Quella persona potrà ancora essere inserita in un team avversario, ma non nel proprio. Al termine del periodo di una settimana verrà eliminata dall'elenco dei giocatori da evitare, ma potrà essere reinserita nuovamente se lo si desidera.

Una possibilità del genere potrebbe risultare poco utile per la maggior parte degli utenti, considerato che la comunità di Overwatch è immensa e le probabilità di incontrare un altro giocatore per più di una volta, in un breve periodo, sono piuttosto basse. Diversa, invece, la situazione per chi si trova nelle fasce Master e Grand Master, composte da un numero sensibilmente minore di persone. Oppure per chi gioca in determinate fasce orarie, fusi orari o in particolari zone del mondo. In tal caso, Blizzard segnala che potrebbero allungarsi i tempi del matchmaking, dal momento che il sistema dovrà necessariamente modificare gli accoppiamenti senza stravolgere il bilanciamento delle partite.

Cosa ne pensate di questa novità? Vi ricordiamo che Overwatch può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco si è recentemente aggiornato alla versione 1.21.0.1, dando il benvenuto alla nuova eroina Brigitte e al nerf di Sombra.