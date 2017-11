Overwatch: Blizzard al lavoro per l'implementazione del 4K su Xbox One X

In una breve intervista ai microfoni di Windows Game Central,ha lodato la potenza dell'hardware di Xbox One X e ha confermato che in questo momento il team diè al lavoro al fine di implementare il 4K sulla nuova console mid-gen della casa di Redmond.

"La squadra di Overwatch è entusiasta delle grandi possibilità che offre Xbox One X. Il team sta al momento studiando come migliorare l'esperienza di gioco sfruttando l'incredibile potenza dell'hardware, e sta lavorando allo scopo di implementare la risoluzione in 4K. È molto importante per noi assicurarci che l'interfaccia utente abbia un aspetto naturale su schermi di grandi dimensioni. Condivideremo ulteriori dettagli sui nostri piani per il 4K su Xbox One in un secondo momento".