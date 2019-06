Overwatch League: Blizzard metterà un freno alla GOAT con un blocco dei ruoli?

Da un po' di tempo a questa parte, in Overwatch sta spopolando la GOAT. Per chi non lo sapesse, si tratta di una delle strategie più diffuse nell'attuale META del gioco, che prevede l'utilizzo di 3 tank e 3 guaritori. È decisamente efficace, ma allo stesso tempo poco divertente per gli spettatori della Overwatch League.

A quanto pare, Blizzard Entertainment starebbe pensando di mettere un freno alla GOAT in vista dell'inizio della Fase 4 della Overwatch League prevista per venerdì 26 luglio, introducendo il blocco dei ruoli. In sostanza, i team sarebbero obbligati a schierare 2 attaccanti, 2 tank e 2 guaritori. Attualmente non sono previsti obblighi di alcun tipo nella scelta degli eroi, pertanto si tratterebbe di un cambiamento piuttosto importante.

A mettere in circolazione queste voci è stato il portale Upcomer, che afferma di essere in contatto con alcune fonti interne all'organizzazione della Overwatch League. Il report, in ogni caso, è stato presto ritenuto veritiero da Baek “Fissure” Chan-hyung, che giocava nel ruolo di tank per i Seoul Dinasty prima di annunciare a sorpresa il suo ritiro all'inizio di questa settimana: "Mi sono ritirato, per cui lo dirò. Nella prossima fase, la quarta, ci sarà il blocco 2-2-2, è stato già deciso", ha dichiarato nel corso di una delle sue trasmissioni. Nonostante ciò, al momento non possiamo considerarla un'informazione certa. Nell'aprile dello scorso anno, il director Jeff Kaplan ha già escluso categoricamente un'imposizione del genere in passato, affermando che potrebbe "danneggiare il cuore di Overwatch". Cosa ne pensate? Secondo voi l'Overwatch League ne gioverebbe in termini di spettacolarità?

Ne approfittiamo per segnalarvi che avete ancora poche ore a disposizione per completare la Sfida Trascorsi di Baptiste e sbloccare la skin esclusiva Medico da Campo.