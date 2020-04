Overwatch: Blizzard offre 100 gettoni League gratis, ecco come ottenerli

Dopo lo stop degli eventi dal vivo resosi necessario a causa dell'emergenza Coronavirus, l'Overwatch League è ripartita con un formato esclusivamente online. Blizzard vuole assicurasi che tutti i fan del gioco siano informati sul nuovo programma, e ha lanciato una nuova e interessante inziativa.

Tutti coloro che effettueranno l'iscrizione alla mailing list della Overwatch League riceveranno in regalo 100 Gettoni della competizione (dal valore di 4,99 euro), utilizzabili all'interno del negozio in-game per acquistare una skin eroe ispirata a una delle squadre ufficiali. Se siete interessati, tutto ciò che dovete fare è dirigervi a questo indirizzo e compilare il form inserendo il vostro nome e l'indirizzo e-mail associato all'account Battle.net sul quale è registrata la licenza del gioco. Se lo possedere PlayStation 4 o Xbox One, dovete prima linkare il vostro account PSN o Xbox Live a Blizzard Battle.net. L'iniziativa è valida anche per i giocatori già iscritti alla mailing list: se rientrate in questa categoria, dovete compilare anche voi il form per confermare i vostri dati.

La campagna promozionale sarà attiva fino al 29 aprile, mentre i Gettoni League verranno accreditati sull'account nei giorni successivi, entro il giorno 6 maggio. Una volta ottenuti, dovranno essere utilizzati per l'acquisto di una skin entro e non oltre il 31 maggio.

A proposito del gioco: vi ricordiamo che il prossimo 14 aprile il nuovo eroe d'attacco Echo entrerà nel roster di Overwatch in via ufficiale.