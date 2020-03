Overwatch: Blizzard presenta Echo, il nuovo pesonaggio giocabile!

Le ipotesi dei giocatori si sono rivelate fondate, poiché Blizzard Entertainment ha appena annunciato che il prossimo personaggio giocabile di Overwatch sarà Echo, l'Omnic che abbiamo già avuto modo di incontrare nel corto animato di McCree - Rimpatriata, oltre che nel trailer dell'annuncio di Overwatch 2.

Echo è stata presentato un corto animato della serie "Le origini" che, come il titolo lascia chiaramente intendere, narra la storia del personaggio creato dalla Dottoressa Liao, uno dei membri fondatori dell'organizzazione Overwatch. Echo viene descritta come un robot evolutivo dotato di intelligenza artificiale adattiva, la vera e propria punta di diamante del progresso tecnologico.

Blizzard Entertainment, purtroppo, non ha ancora svelato le caratteristiche del personaggio, pertanto al momento non sappiamo a quale classe appartiene e non conosciamo le sue abilità distintive. Siamo sicuri, in ogni caso, che la casa di Irvine non farà trascorrere molto tempo prima di svelarle e, al contempo, far debuttare Echo nel PTR per il consueto testing prima della pubblicazione ufficiale.

Prima di lasciarvi al corto animato, allegato in cima a questa notizia, ricordiamo che Overwatch è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e in questi giorni sta ospitando l'evento Archivi 2020.