Overwatch: Blizzard razionalizza ed espande il campionato Contenders a sette regioni

L', si espanderà in sette regioni a partire dal 2018. A marzo, inoltre, Blizzard rimpiazzerà il patchwork competizioni esistenti, ovvero, razionalizzandole e rinominandole rispettivamente Contenders Korea, Contenders China e Contenders Pacific.

Due nuove regioni, Australia e Sud America, saranno aggiunte alla lega. Con il Nord America e l'Europa, che hanno debuttato nella loro prima stagione proprio quest'anno, la serie Contenders raggiunge dunque quota sette.

In ogni regione si terranno tre stagioni all'anno, dando ai giocatori fuori dalla lega di Overwatch la possibilità di brillare. Almeno sei squadre dei tornei esistenti - Contenders Nord America, Europa, Overwatch Apex, Premier Series e Pacific Championship - saranno invitati a competere nei nuovi tornei di Overwatch Contenders nel 2018.

I team di Australia e Sud America avranno invece la possibilità di competere nei tornei open per ottenere l'accesso alla competizione. I contendenti non saranno bloccati nella regione d'appartenenza, ha ribadito Blizzard, ma tutte le partite online saranno giocate sui rispettivi server.

Blizzard ha anche annunciato che il suo torneo Open Division tornerà a gennaio con le stesse sette regioni di Contenders. Le prime quattro squadre qualificate nei tornei Open Division saranno invitate a competere in un Contenders Trials Tournament.

Questo sarà un torneo di promozione / retrocessione per guadagnare un posto nella Overwatch Contenders. Il primo torneo Contenders Trials è previsto per febbraio. Maggiori dettagli sui campionati saranno pubblicati a dicembre, probabilmente in occasione dell'avvio della tanto attesa Overwatch League.