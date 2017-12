Overwatch: Blizzard regala 5 forzieri invernali a tutti gli utenti

Per celebrare il Natale e per ringraziare gli utenti per il loro continuo supporto,ha deciso di regalare cinque Forzieri Invernali a tutti i giocatori di. Per riscattare la ricompensa non sarà necessario seguire alcuna procedura, vi basterà infatti entrare nel gioco e aprire le lootbox entro il primo gennaio.

Trattandosi di Forzieri Invernali, all'interno di essi sarà possibile trovare anche gli oggetti cosmetici speciali dell'evento natalizio Magico Inverno, come ad esempio le 7 skin inedite di Hanzo, Soldato 76, Sombra, Junkrat, Roadhog, Ana e Bastion, o le altre pose vittoriose, tracce audio, ed emote a tema. Avete ancora pochi giorni per provare le modalità esclusive di Magico Inverno, come Operazione Palle di Neve o Caccia allo Yeti (quest'ultima protagonista di un fumetto pubblicato pochi giorni fa), l'evento si concluderà infatti il primo gennaio. Ricordiamo, infine, che su Battle.net fino al 2 gennaio sarà possibile acquistare l'edizione standard di Overwatch a soli 19.99 euro e la Game of the Year Edition al prezzo di 29,99 euro.