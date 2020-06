Overwatch: Blizzard ha rimosso il ban degli eroi nella Modalità Competitiva

Blizzard ha appena annunciato con un breve post sui forum ufficiali di Overwatch che il sistema di "ban degli eroi" è stato rimosso dall'hero shooter a causa dei recenti cambiamenti apportati al titolo.

Sembra infatti che il team di sviluppo sia soddisfatto dell'andamento della Modalità Sperimentale di Overwatch, grazie alla quale sono in costante uscita nuovi update che permettono il bilanciamento continuo degli eroi e, di conseguenza, rendono sempre meno utile la presenza di un sistema come quello del ban.

Ecco di seguito il post degli sviluppatori:

"Dobbiamo condividere con voi un nuovo aggiornamento riguardante il ban degli eroi. Abbiamo ascoltato con attenzione i vostri feedback e apportato modifiche a questa funzionalità nel tempo. Inizialmente abbiamo inserito nel gioco il ban degli eroi per compensare i problemi legati al meta e rendere il gameplay sempre fresco. In ogni caso, siamo giunti alla conclusione che la Modalità Sperimentale e i continui update che sistemano i problemi di bilanciamento degli eroi ci permettono di avere un meta in costante evoluzione nella Modalidà Competitiva senza che ci sia il bisogno di procedere al ban degli eroi."

Va precisato che il ban degli eroi è già stato rimosso dal gioco ma tornerà per i team che giocheranno nella Overwatch League a partire dal 13 giugno 2020.