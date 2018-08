Overwatch: Blizzard rivela la nuova mappa "Busan" ambientata in Corea

Come promesso, Blizzard ha rivelato una nuova mappa di Overwatch: "Busan", una mappa di controllo ambientata nell'omonima città coreana. Potete osservarla nel trailer di presentazione in apertura di notizia.

Raggiungi Busan, in Corea del Sud, e combatti in tre aree distinte in un'unica mappa: Santuario, Centro Città e Base MEKA. Esplora la serenità del Santuario, con il suo antico tempio, i favolosi giardini e l'architettura tipica. Affronta i tuoi avversari nella fitta metropoli del Centro Città, dove i giocatori si sfideranno in un bar karaoke, un internet cafè e nella stazione centrale (occhio ai teni che passano!). La battaglia raggiunge il culmine nella Base Meka, dove D.VA e la sua squadra di piloti di mech organizzano le difese sudcoreane contro i continui attacchi degli Omnic Kishin. Le squadre dovranno controllare l'obiettivo in ciascuna di queste tre aree per conquistare il controllo della città e l'agognata vittoria!

Busan è una mappa di tipo controllo, come Ilio, Torre di Lijang, Nepal e Oasi, in cui le due squadre devono combattere allo scopo conquistare e mantenere il controllo di un singolo obiettivo alla volta. La prima squadra che vince due round, vince la partita. Per mantenere l'autenticità della città, il team coreano di Blizzard ha registrato i veri suoni e rumori della città da inserire all'interno del gioco. Per concludere, Jeff Kaplan in persona ha annunciato che Busan arriverà nella Regione di test pubblico nella giornata di oggi. Che ne pensate della nuova mappa di Overwatch?