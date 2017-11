Overwatch: Blizzard stringe forti accordi con HP e Intel per la Overwatch League

Blizzard si è assicurata due importanti partnership per la prima edizione della Overwatch League. Il colosso di Irvine ha firmato sia conche con, raggiungendo un accordo di durata addirittura pluriennale. HP - e in particolare, la linea HP Omen - sarà il fornitore principale delle postazioni PC per la

L'Overwatch League rappresenta un'opportunità unica per tutti i partner commerciali di Blizzard. Il campionato, che si terrà inizialmente a Los Angeles come abbiamo visto, conta dodici squadre che si sono assicurate un posto nella Lega.

Negli anni a venire, sappiamo che l'obiettivo dichiarato di Blizzard è quello di espandersi prima di tutto proprio nelle città dei dodici team. Inoltre, un po' come accade con gli sport originali, ogni franchise dovrebbe lavorare per avere una propria arena e strutture di supporto di proprietà.

Di conseguenza le opportunità commerciali, negli anni a venire, non dovrebbero certo mancare. Sia HP che Intel, comunque, sono già coinvolti nel mondo eSports. Intel, ad esempio, può già vantare una lunga partnership con ESL per sponsorizzare la serie di eventi Intel Extreme Masters.

"Da più di 12 anni Intel ha sostenuto costantemente la comunità eSports e stiamo cercando sempre nuovi modi per migliorare il modo in cui svolgono e vengono visti", ha affermato vicepresidente del gruppo eSports Intel, John Bonini. "La Overwatch League sarà una grande vetrina per l'eSports e noi siamo entusiasti di farne parte con Blizzard".

I dettagli degli accordi, ovviamente, non sono ancora stati rivelati. La stagione regolare della Overwatch League inizierà il 10 gennaio 2018 e proseguirà per buona parte dell'anno. Tutte le partite si svolgeranno alla Blizzard Arena di Los Angeles.

Nel corso delle prossime settimane potremo fornirvi anche maggiori dettagli relativamente al calendario della competizione e al prezzo dei biglietti, se volete passare per Los Angeles a vedervi qualche partita.