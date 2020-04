Overwatch: Blizzard svela la data d'uscita di Echo con un breve trailer

Sui canali social ufficiali di Blizzard è appena stato pubblicato un brevissimo trailer a tema Overwatch che svela finalmente la data d'uscita di Echo, nuovo eroe giocabile, su PC e console.

Al termine del filmato, che mostra una delle tante animazioni dell'eroina che si attivano quando è proprio lei ad aver compiuto la tanto ambita Azione migliore della partita (meglio conosciuta come "Play of the game"), possiamo scoprire che il prossimo aggiornamento dell'hero shooter è previsto per il prossimo 14 aprile 2020. Come tutti gli altri personaggi e le altre mappe, anche Echo verrà introdotta in maniera completamente gratuita e chiunque possieda una copia del gioco su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Battle.net) potrà avviare il download della patch a partire da martedì prossimo, probabilmente nel corso del tardo pomeriggio.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'elenco completo delle abilità di Echo in Overwatch, note ormai da tempo poiché i giocatori PC hanno avuto l'occasione di provarla per qualche settimana sul PTR (Public Test Realm).

Avete già dato un'occhiata al bizzarro aggiornamento che gli sviluppatori hanno pubblicato in occasione del Pesce d'Aprile 2020 su Overwatch?