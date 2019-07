Overwatch: Blizzard valuta il blocco forzato delle partite rovinate dai cheater

Approfittando del video di presentazione dei Giochi Estivi di Overwatch, i vertici di Blizzard Entertainment hanno discusso degli interventi che verranno compiuti entro breve per contrastare i cheater che minacciano di rovinare l'esperienza degli appassionati del loro iconico hero shooter su PC, PS4 e Xbox One.

Sulla scorta delle informazioni condivise nel video dell'ultimo Developer Update di luglio da Jeff Kaplan, lo sviluppatore capo di Overwatch riferisce di aver "migliorato il sistema utilizzato per rilevare i cheater", permettendogli così di verificare che tutte le partite siano giocate in modo equo. Se il sistema segnalerà qualcosa di sospetto, interverrà automaticamente per terminare la partita e chiudere la lobby.

In merito alle inevitabili critiche che saranno mosse agli sviluppatori da chi si vedrà costretto a lasciare la partita per colpa dei cheater, lo stesso Kaplan precisa che "vogliamo fare in modo che nessuno sia penalizzato per la chiusura anticipata del match: tutto ciò non influirà sulla classifica e sulle statistiche dei giocatori, specie nelle modalità competitive. Grazie alla nuova evoluzione del sistema per il rilevamento dei cheater ci saranno azioni molto dure per i bari, potrete esserne certi".

Anche gli autori di Respawn Entertainment stanno affrontando il medesimo problema con Apex Legends e, per cercare di risolverlo, hanno deciso di creare delle lobby specifiche in cui radunare i cheater tramite il matchmaking del loro famoso battle royale.